Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия и Азербайджан не допустят ухудшения двусторонних отношений - эксперт


05.06.2017   18:03
Ситуация, сложившаяся вокруг ареста Афгана Мухтарлы, задержанного за незаконное пересечение грузино-азербайджанской границы, не может повлиять на тесные отношения между Грузией и Азербайджаном, сказал в понедельник Trend директор Центра исследований ЕС Фонда стратегических и международных исследований Грузии Каха Гоголашвили.

По его словам, по этому вопросу в прессе распространяются очень противоречивые мнения.

«Не думаю, что подобные вопросы могут как-то повлиять на отношения между Грузией и Азербайджаном. Потому что Азербайджан и Грузия проявляют очень большой интерес к взаимному сотрудничеству, и данный вопрос не может как-то повлиять на это сотрудничество. Конечно, как внутри, так и за пределами страны есть некоторые силы, которые пытаются испортить тесные отношения между Азербайджаном и Грузией, использовать это в своих политических целях. Об этом хорошо известно правительствам Азербайджана и Грузии, и они не позволят, чтобы это повлияло на двусторонние отношения», - сказал директор центра.

Эксперт добавил, что Азербайджан – стратегический партнер Грузии. «Азербайджано-грузинские связи имеют большую историю, и сегодня эти отношения развиваются во многих сферах. Нынешняя геополитическая ситуация требует тесного сотрудничества Грузии и Азербайджана. Азербайджан - одна из стран, вложивших крупные инвестиции в Грузию. Это очень важно для грузинской экономики. В то же время между двумя странами существует эффективное военное сотрудничество, другой альтернативы грузино-азербайджанскому сотрудничеству нет», - сказал Гоголашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Всемирный банк снизил прогноз экономического роста Грузии
Каждый третий житель Грузии имеет автомашину
США оштрафовали Deutsche Bank на 41 млн долларов за отмывание денег из России
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Российские оккупанты в Абхазии освободили задержанного Хвичу Цкарозия
Тбилиси продолжит добиваться правосудия над абхазским убийцей Гиги Отхозория
ГА ООН приняла резолюцию по ВПЛ в Грузии
В Сочи абхаз расстрелял подругу и пытался покончить с собой
Россия не желает брать ответственность за действия своих подопечных на оккупированных территориях
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Маргвелашвили: Грузия придает большое значение дружественным связям с Азербайджаном
Премьер-министр Грузии поздравил Президента Азербайджана
Россия усиливает авиагруппировку в Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна