Грузия и Азербайджан не допустят ухудшения двусторонних отношений - эксперт

05.06.2017 18:03 Ситуация, сложившаяся вокруг ареста Афгана Мухтарлы, задержанного за незаконное пересечение грузино-азербайджанской границы, не может повлиять на тесные отношения между Грузией и Азербайджаном, сказал в понедельник Trend директор Центра исследований ЕС Фонда стратегических и международных исследований Грузии Каха Гоголашвили.



По его словам, по этому вопросу в прессе распространяются очень противоречивые мнения.



«Не думаю, что подобные вопросы могут как-то повлиять на отношения между Грузией и Азербайджаном. Потому что Азербайджан и Грузия проявляют очень большой интерес к взаимному сотрудничеству, и данный вопрос не может как-то повлиять на это сотрудничество. Конечно, как внутри, так и за пределами страны есть некоторые силы, которые пытаются испортить тесные отношения между Азербайджаном и Грузией, использовать это в своих политических целях. Об этом хорошо известно правительствам Азербайджана и Грузии, и они не позволят, чтобы это повлияло на двусторонние отношения», - сказал директор центра.



Эксперт добавил, что Азербайджан – стратегический партнер Грузии. «Азербайджано-грузинские связи имеют большую историю, и сегодня эти отношения развиваются во многих сферах. Нынешняя геополитическая ситуация требует тесного сотрудничества Грузии и Азербайджана. Азербайджан - одна из стран, вложивших крупные инвестиции в Грузию. Это очень важно для грузинской экономики. В то же время между двумя странами существует эффективное военное сотрудничество, другой альтернативы грузино-азербайджанскому сотрудничеству нет», - сказал Гоголашвили.















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