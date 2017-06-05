Статус самоуправляемых городов сохранят лишь у Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми

05.06.2017 18:30 В парламенте уже инициирован законодательный пакет, который предусматривает сокращение числа самоуправляемых городов и объединение 7 самоуправляемых городов и общин.



Согласно законопроекту, число самоуправляемых городов сокращается с 12 до 5. Статус самоуправляемых городов будет лишь у Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми.



Изменения в связи с этим входят в Кодекс местного самоуправления и еще в 20 законов. Автор проекта – Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

