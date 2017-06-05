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Саакашвили назвали самым успешным политиком Украины


05.06.2017   18:31
Тремя самыми успешными политиками Украины являются губернатор Одессы Михеил Саакашвили, президент Петро Порошенко, лидер партии "Бакткивщина" Юлия Тимошенко. По сообщению украинских информационных агентств, данное подтверждают опросы, проведенные фондом "Демократические инициативы".

По информации того же фонда, среди аутсайдеров оказались премьер-министр Арсений Яценюк, и лидер радикальной партии Олег Ляшко.

Украинские политологи считают, что рейтинг Саакашвили является также результатом его большой информационной кампании.

"Впервые в истории Украины рейтинг губернатора выше, чем президента"- отметил политолог Николай Давидюк.







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