|
«Правительство осознает всю серьезность вопроса» - посол США по делу журналиста Мухтарлы
05.06.2017 18:50
Мы находимся в близком контакте с правительством, оно осознает серьезность этого вопроса - заявил чрезвычайный и полномочный посол США в Грузии Ян Келли, комментируя дело азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.
Посол отметил, что завтра в посольстве он встретится с представителями СМИ.
"Все вы, вероятно, видели заявление Государственного департамента в связи с этим вопросом, по которому департамент призывает Азербайджан к освобождению этой личности. Кроме того, призывает правительство Грузии, очень детально и полностью расследовать обстоятельства, существующие вокруг этого дела. Мы находимся в близком контакте с правительством, и оно осознает серьезность этого вопроса.
Мы также получили требование гражданского общества о встрече в связи с этим вопросом, и завтра встретимся с журналистами, и послушаем их мнения"- отметил посол.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна