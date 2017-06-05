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«Правительство осознает всю серьезность вопроса» - посол США по делу журналиста Мухтарлы


05.06.2017   18:50
Мы находимся в близком контакте с правительством, оно осознает серьезность этого вопроса - заявил чрезвычайный и полномочный посол США в Грузии Ян Келли, комментируя дело азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.

Посол отметил, что завтра в посольстве он встретится с представителями СМИ.

"Все вы, вероятно, видели заявление Государственного департамента в связи с этим вопросом, по которому департамент призывает Азербайджан к освобождению этой личности. Кроме того, призывает правительство Грузии, очень детально и полностью расследовать обстоятельства, существующие вокруг этого дела. Мы находимся в близком контакте с правительством, и оно осознает серьезность этого вопроса.

Мы также получили требование гражданского общества о встрече в связи с этим вопросом, и завтра встретимся с журналистами, и послушаем их мнения"- отметил посол.






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