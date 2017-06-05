После Черногории членами НАТО должны стать Украина и Грузия - Ирина Геращенко

05.06.2017 18:54 Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко считает, что Украина и Грузия должны стать следующими членами НАТО после официального вступления в Альянс Черногории. Об этом она написала в Facebook.



"Мы так радуемся сегодня за Черногорию, которая официально отныне - член НАТО! Заявку на членство страна подала в 2015. ...Украина и Грузия должны стать 30 и 31 членом НАТО. Такой я вижу свою цель как политика и именно поэтому я уже 10 лет занимаюсь политикой - всегда только в пронатовской и проевропейской команде", - написала Геращенко.



Она отметила, что считает катастрофической ошибкой Германии и Франции непредоставление Украине и Грузии ПДЧ в 2008 году, и "миллион раз на разных дипломатических встречах говорила публично эту свою неприятную для наших партнеров и друзей позицию".



По словам Геращенко, она искренне рада тому, что некоторые политики и партийные лидеры сделали выводы, изменили позицию и сегодня являются жесткими и убежденными евроатлантистами. В то же время она напомнила, что в 2008 году Москва одержала победу над нашими евроатлантическими стремлениями только потому, что не было настоящего единства элит в этом вопросе, и это стало аргументом для Берлина и Парижа, которые колебались.



"Должны искупить эту вину, этот грех перед украинцами и сделать все, чтобы Украина стала членом НАТО. Приложить сверхусилия. Не бояться раздразнить Москву, потому что она нас все равно никогда не оставит в покое, будем ли мы идти в НАТО, или клясться в любви к балалайкам", - убеждена первый вице-спикер.



Как сообщал Укринформ, сегодня, 5 июня, Черногория официально становится 29-м членом НАТО. Церемония поднятия флага страны в Брюсселе запланирована на среду, 7 июня.















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