Суд в Грузии может пересмотреть дело Дзасохова

05.06.2017 19:18 Апелляционный суд Тбилиси обсуждает вопрос пересмотра обвинительного приговора, вынесенного против проживающего в России грузинского бизнесмена, Гочи Дзасохова.



"В суд представлено постановление прокурора об обстоятельствах, выявленных недавно, подтверждающих невиновность обвиняемого. Согласно постановлению, выявлено нарушение прав обвиняемого, доказывающее невиновность подсудимого"- сообщает апелляционный суд.



Процесс состоится 23 июня.



К информации, грузинские правоохранители обвиняли Дзасохова в отмывании денег и присвоении государственных средств. Грузинское правосудие вынесло обвинительный приговор против него. После смены власти Департамент по расследованию преступления, совершенного в процессе делопроизводства Главной прокуратуры, обратился к апелляционному суду с ходатайством о вынесении оправдательного приговора.



Напомним, что владелец "Сахара Агара", бывший президент Международной федерации по борьбе, и бывший президент общества "Динамо" Гоча Дзасохов покинул Грузию в августе 2008 года. Он не вернулся в Грузию с Олимпиады в Пекине. В настоящем Дзасохов ведет деятельность в России.

















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