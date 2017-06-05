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Каладзе начал предвыборную кампанию на футбольном поле


05.06.2017   19:25
На днях грузинский таблоид обнародовал информацию об отставке Кахи Каладзе с должности министра энергетики. После чего, по грузинской столице стали ходить упорные слухи, что именно Каладзе станет кандидатом в мэры Тбилиси от правящей партии «Грузинская Мечта».

Заявление представителя большинства, вице-спикера парламента Гии Вольского, окончательно подтвердило верность этих предположений. Кандидатом в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» будет Каха Каладзе.

Как отметил Вольский после завершения закрытых парламентский слушаний, «правящая команда пришла к общему решению о том, что министр энергетики и природных ресурсов Грузии, является безальтернативным кандидатом на пост столичного градоначальника». Другие кандидатуры даже не рассматривались.

При этом политик, отмечает что официальное заявление по кандидатуре Каладзе, будет сделано после обсуждений на итоговом политсобрании «Грузинской мечты».

"СОВА"





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