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Новруз Мамедов: формат Турция-Грузия-Азербайджан востребован
05.06.2017 19:41
Сложные и напряженные процессы в мире делают востребованным формат сотрудничества Турция-Грузия-Азербайджан. Об этом сказал заведующий отделом по внешней политике администрации президента Азербайджана Новруз Мамедов.
По его словам, у трехстороннего сотрудничества есть большие перспективы, и оно должно быть продолжено. Мамедов убежден, что данный формат сложился в силу совпадения позиций трех стран.
«Несмотря на то, что Турция — член НАТО, а Грузия тесно работает с ЕС, это не мешает нам развивать отношения. Наоборот, наше сотрудничество служит укреплению региональной безопасности», — сказал он.
Он при этом считает, что Армения осталась в стороне от регионального взаимодействия из-за своей «оккупационной политики». «Во всем мире лидеры негативно относятся к подобному явлению, принимаются различные санкции, однако в отношении Армении почему-то ничего не делается. Это — опасная тенденция», — посетовал чиновник.
Мамедов уверен — мир сегодня пребывает в состоянии такой напряженности именно потому, что принципы справедливости перестали главенствовать в международных отношениях. И в этом плане начало XXI века видится ему «опасным и угрожающим».
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