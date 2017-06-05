Анкара поддерживает территориальную целостность Азербайджана и Грузии - Масуд Озджан

05.06.2017 19:50 Анкара поддерживает территориальную целостность Азербайджана и Грузии и прилагает всевозможные усилия для урегулирования конфликтов в регионах в рамках международного права, заявил глава Центра стратегических исследований при МИД Турции Масуд Озджан.



"Мы продолжаем поддерживать Азербайджан и Грузию на международной платформе для установления мира и безопасности в регионе", - сказал М.Озджан в понедельник в Баку на международной конференции "Трёхсторонние связи Азербайджан-Грузия-Турция: взгляд в будущее".



По его словам, в зоне карабахского конфликта в апреле прошлого года имели место боестолкновения. "Несмотря на то, что после апрельских боестолкновений был установлен режим прекращения огня и проведены ряд трехсторонних встречи (на уровне президентов Азербайджана и Армении - ИФ), это не привело к установлению в должной мере мира и безопасности в регионе", - отметил он.



Глава ЦСИ Азербайджана Фархад Мамедов, выступая на мероприятии, подчеркнул, что с участием Баку, Анкары и Тбилиси реализуются много проектов в регионе. "Нас объединяет такие проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс. Из последних проектов у нас транспортное соглашения, строительство портов, подписание в будущем соглашения с Китаем, выход Турции на страны Центральной Азии, участие Азербайджана в развитии транспортного коридора Восток-Запад. Все это создает новые возможности для нашего сотрудничества", - считает он.



Он отметил важность формирования стабильности и безопасности на пространстве этих стран. "Обеспечение нашей безопасности не направлено против кого-либо, хотя за рубежом некоторые круги утверждали о такой направленности. Мы же должны сберечь и сохранить этот формат, так как он важен и необходим", - отметил.



Ф.Мамедов добавил, что Баку, Анкара и Тбилиси имеют общий взгляд на вопросы борьбы с терроризмом.



Директор Европейских исследований Грузинского фонда стратегических и международных исследований (GFSIS) Каха Геголашвили считает, что геополитическое расположение Азербайджана, Грузии и Турции позволяет обеспечить мир стабильность и благополучие в регионе.



"Политические изменения в наших странах, никоим образом, не влияют на взаимоотношения между нашими странами. Формат трехстороннего сотрудничества позволяет обсуждать наши беспокойства и основывается на интересах наших стран. Все три страны поддерживают территориальную целостность друг друга", - отметил он.



К.Геголашвили добавил, что Грузия подписала ассоциативное соглашение с ЕС, Турция обсуждает членство в Евросоюз, Азербайджан ведёт переговоры по новому соглашению с Брюсселем. "Все три страны в широком смысле этого слова является частью европейского сообщества. Наше сотрудничество в этом направлении тоже является важным. Все три страны поддерживают друг друга в евроинтеграции. Турция поддерживает вопрос членства Грузии в НАТО. Мы верим, что станем членом НАТО. Это важно и для Азербайджана. Это будет гарантией для Грузии для защиты своих территорий и повлияет на весь регион", - отметил он.















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