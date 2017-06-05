В Баку прошла международная конференция о связях между Азербайджаном, Турцией и Грузией

05.06.2017 19:53 Сегодня в Баку состоялась международная конференция на тему «Трехсторонние связи Азербайджан-Грузия-Турция: взгляд в будущее», сообщает Trend.



На конференции, проведенной при организационной поддержке Центра стратегических исследований (ЦСИ) при Президенте Азербайджана, приняли участие помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики – заведующий отделом Новруз Мамедов, депутаты, политологи, руководители Центра стратегических исследований при МИД Турции и Фонда стратегических и международных исследований Грузии, профессора ряда университетов и другие гости.



В рамках конференции были проведены панели и обсуждения на темы «Призывы безопасности в трехсторонних отношениях», «Экономические и энергетические аспекты трехсторонних отношений».



Выступая на конференции, директор ЦСИ при Президенте Азербайджана Фархад Мамедов довел до внимания участников конференции, что трехстороннее сотрудничество Азербайджана, Грузии и Турции обладает большим опытом и историей. Директор ЦСИ подчеркнул, что последние проекты - транспортное соглашение, строительство портов, подписание предусмотренного с Китаем соглашения, обеспечение выхода Турции в регион Центральной Азии, роль Азербайджана в развитии коридора Запад-Восток, создают новые возможности для сотрудничества.



Глава ЦСИ подчеркнул, что сотрудничество трех государств для обеспечения мира и стабильности в регионе имеет важное значение. «История показывает, что это сотрудничество укрепило нашу независимость. Обеспечение нашей безопасности не направлено против других государств. Однако некоторые круги за рубежом утверждают, что этот формат направлен против кого-то. В этом вопросе они преследуют свои цели. Мы должны защищать этот формат», - отметил Мамедов.



Выступившие на конференции представитель Фонда стратегических и международных исследований Грузии Каха Гоголашвили и председатель Центра стратегических исследований при МИД Турции Месут Озджан подчеркнули важность трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Турция-Грузия. Было подчеркнуто, что крупные транспортные, энергетические и другие проекты, реализуемые с участием трех государств, наряду с важным вкладом, вносимым в укрепления мира и стабильности в регионе, служат и обеспечению экономического развития.



Конференция продолжила свою работу панельными обсуждениями.















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