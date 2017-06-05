«Грузинская мечта» подумывает об изъятии «Акта экономической свободы» из Конституции

05.06.2017 19:58 В парламенте будет серьезное обсуждение по данному вопросу, в каком виде можно его регулировать, будет изъят до конца, на определенный срок, или как - говорит председатель парламента Ираклий Кобахидзе о статье 94, то есть "Акте экономической свободы".



Экономическая команда правительства не поддержит упразднение данного "Акта свободы". В проекте Конституции, подготовленном "Грузинской мечтой", в определенной доле меняется структура действующей на сегодня записи, и из 94-й она переходит в статью 97. Но содержание этой статьи не меняется. Однако, как выясняется, "Грузинская мечта", возможно, не внесет "Акт свободы" в конечный проект Конституции.



Президент поддерживает упразднение "Акта экономической свободы". Парламентский секретарь президента встретился с представителями организаций, поддерживающих упразднение этой статьи. Георгий Маргвелашвили не прокомментировал собственно этот вопрос, но, по словам его секретаря, президент считает, что налоговую политику должно решать полностью правительство, и в этом процессе нельзя устанавливать дополнительные ограничения.



"Акт экономической свободы" и какие права он предоставляет населению:



В 2010 году в статье 94 Конституции Грузии появилась запись, что для ввода нового общегосударственного налога, или повышения ставки уже существующих налогов (кроме акциза) необходимо провести референдум. Чтобы более детально прописать этот процесс, был создан органический закон "Об экономической свободе". Эта законодательная норма является гарантом, что без согласия населения правительство не увеличит налоги в стране. Данная запись вступила в силу в 2013 году, сразу же, как только Георгий Маргвелашвили принес присягу. С этого момента Конституция дала населению новое право, которым оно может определить, поддержать или нет рост налогов.



Органический закон также обязывает правительство, чтобы бремя долга по отношению к валовому продукту не превышала 60%, а также расходы правительства в валовом продукте не должны быть больше 30%, а дефицит бюджета не больше 3%.



В случае если данная статья будет упразднена, создается опасность, что в стране увеличится показатель бюджетного дефицита, для бизнеса и населения повысится уровень налогов, за которым со своей стороны последует замедление экономического роста.

















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