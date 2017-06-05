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Высший совет юстиции назначил председателей суда в 11 районах
05.06.2017 21:01
Высший совет юстиции назначил председателей в 11 судах. Председатели назначены членами совета единогласно. До голосования с кандидатами состоялось небольшое собеседование.
Председателем Батумского городского суда назначен Давид Мамисеишвили, руководителем Зугдидского районного суда – Натрули Акобия, председателем Руставского суда – Николоз Марсагишвили, председателем Кутаисского апелляционного суда – Дмитрий Гвритишвили, председателем Болнисского суда – Тея Леонидзе, руководителем Тетрицкаройского суда – Владимир Хучуа, председателем Самтредского районного суда – Леван Мешвелиани, председателем Сачхерского суда – Иванэ Кипиани, председателем Потийского городского суда – Теймураз Сихарулидзе, председателем Хелвачаурского районного суда – Хвича Кикилашвили.
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