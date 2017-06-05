МИД Азербайджана: нас хотят поссорить с Грузией

05.06.2017 21:04 Азербайджан не считает правильными попытки политизировать вопрос об аресте гражданина Азербайджана Афгана Мухтарлы, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на интервью официального представителя министерства иностранных дел АР Хикмета Гаджиева агентству АПА.



На прошлой неделе в Грузии распространилась информация о похищении Мухтарлы из Тбилиси. Позже выяснилось, что Мухтарлы задержан и находится в Баку. Семья журналиста утверждает, что его похитили, подкинули деньги и тайно доставили в Азербайджан. В Тбилиси проживает супруга Мухтарлы Лейла Мустафаева и их дети.



Официальный представитель МИД АР подчеркнул, что круги, умышленно политизирующие данный вопрос, который находится в правовой плоскости, и неудачно пытающиеся нанести урон азербайджано-грузинским связям, никогда не добьются своих целей.



Историческая дружба и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Грузией основываются на общих интересах, взаимовыгодном сотрудничестве и уважении, а также на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга и недопущения использования территории одной страны против другой, заключил Гаджиев.



Ранее Европейская служба внешнеполитической деятельности (European External Action Service, EEAS), исполняющая обязанности министерства иностранных дел на уровне ЕС, распространила заявление, в котором потребовала быстрого, тщательного и прозрачного расследования в связи с делом Афгана Мухтарлы.



В свою очередь, Госдепартамент США также распространил заявление по этому делу, в котором отмечалось, что Штаты будут "пристально наблюдать за расследованием факта вероятного похищения журналиста в Грузии".















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