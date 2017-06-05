Премьер Грузии поздравил Ильхама Алиева с Днем Республики

05.06.2017 21:33 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны – Днем Республики. Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:



«Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву



Ваше превосходительство.



Разрешите от имени Правительства и народа Грузии поприветствовать Вас и сердечно поздравить с Днем Республики.



С чувством глубокого удовлетворения хочу отметить, что в этом году исполняется 25 лет установления дипломатических отношений между Грузией и Азербайджанской Республикой. За эти годы нашим странам удалось наладить добрососедские отношения и прочные дружественные связи, основанные не только на региональных, но и глобальных взаимных интересах в целом.



Желаю дальнейшего укрепления нашего партнерства и расширения сотрудничества в различных областях.



Ваше превосходительство, еще раз поздравляю Вас с этим знаменательным праздником, желаю Вам и братскому народу Азербайджана устойчивого мира, процветания, успехов и благосостояния».















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