|
Премьер Грузии поздравил Ильхама Алиева с Днем Республики
05.06.2017 21:33
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны – Днем Республики. Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:
«Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву
Ваше превосходительство.
Разрешите от имени Правительства и народа Грузии поприветствовать Вас и сердечно поздравить с Днем Республики.
С чувством глубокого удовлетворения хочу отметить, что в этом году исполняется 25 лет установления дипломатических отношений между Грузией и Азербайджанской Республикой. За эти годы нашим странам удалось наладить добрососедские отношения и прочные дружественные связи, основанные не только на региональных, но и глобальных взаимных интересах в целом.
Желаю дальнейшего укрепления нашего партнерства и расширения сотрудничества в различных областях.
Ваше превосходительство, еще раз поздравляю Вас с этим знаменательным праздником, желаю Вам и братскому народу Азербайджана устойчивого мира, процветания, успехов и благосостояния».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна