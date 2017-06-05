Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Леван Бодзашвили покинуло должность замсекретаря Совбеза Грузии


05.06.2017   22:06
Заместитель секретаря Совета безопасности Грузии Леван Бодзашвили покинул должность.

Причин ухода с должности он не назвал, однако, как известно, Леван Бодзашвили не присоединился к коммюнике, подготовленному в связи конституционными изменениями аппаратом Совета безопасности.

Коммюнике, распространенное сегодня Советом национальной безопасности, было подписано всеми заместителями Давида Раквиашвили, кроме Бодзашвили.

Как известно, Леван Бодзашвили 6 апреля был назначен послом Грузии в Швейцарской Конфедерации. К исполнению дипломатических полномочий он должен приступить в октябре.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Всемирный банк снизил прогноз экономического роста Грузии
Каждый третий житель Грузии имеет автомашину
США оштрафовали Deutsche Bank на 41 млн долларов за отмывание денег из России
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Российские оккупанты в Абхазии освободили задержанного Хвичу Цкарозия
Тбилиси продолжит добиваться правосудия над абхазским убийцей Гиги Отхозория
ГА ООН приняла резолюцию по ВПЛ в Грузии
В Сочи абхаз расстрелял подругу и пытался покончить с собой
Россия не желает брать ответственность за действия своих подопечных на оккупированных территориях
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Формат Анкара-Баку-Тбилиси имеет большие перспективы
В Адыгее нашли сбежавшего после крушения вертолета пилота
Правозащитники заявляют об угрозе жизни чеченскому беженцу Мураду Амриеву
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна