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Леван Бодзашвили покинуло должность замсекретаря Совбеза Грузии
05.06.2017 22:06
Заместитель секретаря Совета безопасности Грузии Леван Бодзашвили покинул должность.
Причин ухода с должности он не назвал, однако, как известно, Леван Бодзашвили не присоединился к коммюнике, подготовленному в связи конституционными изменениями аппаратом Совета безопасности.
Коммюнике, распространенное сегодня Советом национальной безопасности, было подписано всеми заместителями Давида Раквиашвили, кроме Бодзашвили.
Как известно, Леван Бодзашвили 6 апреля был назначен послом Грузии в Швейцарской Конфедерации. К исполнению дипломатических полномочий он должен приступить в октябре.
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