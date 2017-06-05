Леван Бодзашвили покинуло должность замсекретаря Совбеза Грузии

05.06.2017 22:06 Заместитель секретаря Совета безопасности Грузии Леван Бодзашвили покинул должность.



Причин ухода с должности он не назвал, однако, как известно, Леван Бодзашвили не присоединился к коммюнике, подготовленному в связи конституционными изменениями аппаратом Совета безопасности.



Коммюнике, распространенное сегодня Советом национальной безопасности, было подписано всеми заместителями Давида Раквиашвили, кроме Бодзашвили.



Как известно, Леван Бодзашвили 6 апреля был назначен послом Грузии в Швейцарской Конфедерации. К исполнению дипломатических полномочий он должен приступить в октябре.















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