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Премьер Грузии выразил соболезнования британскому народу


05.06.2017   22:09
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил соболезнования семьям погибших в результате лондонского теракта, правительству Великобритании и британскому народу.

Свое выступление в Тбилисском международном аэропорту, где состоялась презентация нового направления «Джорджиан Эйрвейз» Тбилиси - Лондон – Тбилиси, он начал со слов сочувствия британскому народу.

«Еще раз хочу выразить соболезнования семьям погибших в результате лондонского теракта, правительству Великобритании и британскому народу. К сожалению, у терроризма нет границ. Я очень надеюсь, что цивилизованный мир, консолидировавшись, сможет победить этот огромный недуг, которым заражен мир в последнее время», - заявил Георгий Квирикашвили.

На мероприятии присутствовал посол Великобритании в Грузии Джастин Маккензи Смит. Он поблагодарил премьер-министра и всех друзей Британии в Грузии за поддержку и теплые слова после теракта, произошедшего в субботу в Лондоне.






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