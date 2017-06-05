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Премьер Грузии выразил соболезнования британскому народу
05.06.2017 22:09
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил соболезнования семьям погибших в результате лондонского теракта, правительству Великобритании и британскому народу.
Свое выступление в Тбилисском международном аэропорту, где состоялась презентация нового направления «Джорджиан Эйрвейз» Тбилиси - Лондон – Тбилиси, он начал со слов сочувствия британскому народу.
«Еще раз хочу выразить соболезнования семьям погибших в результате лондонского теракта, правительству Великобритании и британскому народу. К сожалению, у терроризма нет границ. Я очень надеюсь, что цивилизованный мир, консолидировавшись, сможет победить этот огромный недуг, которым заражен мир в последнее время», - заявил Георгий Квирикашвили.
На мероприятии присутствовал посол Великобритании в Грузии Джастин Маккензи Смит. Он поблагодарил премьер-министра и всех друзей Британии в Грузии за поддержку и теплые слова после теракта, произошедшего в субботу в Лондоне.
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