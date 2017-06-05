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Саудовская Аравия лишила телекомпанию «Аль-Джазира» лицензии на вещание


05.06.2017   23:04
Министерство информации и культуры Саудовской Аравии объявило о решении закрыть офис катарского спутникового телеканала «Аль-Джазира» и отзыве у него лицензии на вещание в королевстве, передает РИА Новости.

«Этот шаг предпринят после того, как телеканал «Аль-Джазира» продвигал планы террористических группировок, поддерживал совершившую переворот в Йемене группировку хуситов и пытался расшатать внутренние ряды. Телеканал «Аль-Джазира» нанес ущерб суверенитету королевства Саудовской Аравии подстрекательством к выходу из состава государства», - говорится в сообщении, размещенном министерством.

В понедельник Египет, Саудовская, Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.






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