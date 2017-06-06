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Грузинского добровольца депортируют из Украины


06.06.2017   09:45
Государственная миграционная служба Украины приняла решение о депортации грузинского добровольца батальона «Донбасс» Вано Надирадзе. Полковник рассказал Front News International о том, что ему вручили решение ГМС.

«У меня на руках документ», - сказал Надирадзе.

Он также отметил, что побратимы планируют провести акцию протеста у Миграционной службы.

Задержанный сотрудниками Государственной миграционной службы 1 июня грузинский доброволец Вано Надирадзе заявил, что за несколько дней до этого за ним следили сотрудники СБУ.






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