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Грузинского добровольца депортируют из Украины
06.06.2017 09:45
Государственная миграционная служба Украины приняла решение о депортации грузинского добровольца батальона «Донбасс» Вано Надирадзе. Полковник рассказал Front News International о том, что ему вручили решение ГМС.
«У меня на руках документ», - сказал Надирадзе.
Он также отметил, что побратимы планируют провести акцию протеста у Миграционной службы.
Задержанный сотрудниками Государственной миграционной службы 1 июня грузинский доброволец Вано Надирадзе заявил, что за несколько дней до этого за ним следили сотрудники СБУ.
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