Оппозиция вызывает в парламент Грузии глав МВД и СГБ

06.06.2017 12:47 Представители фракции «Европейская Грузия» парламента Грузии требуют вызвать в парламент — на объединенное заседание фракций меньшинства — министра внутренних дел Георгия Мгебришвили и главу Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури. Об этом на заседании бюро парламента 5 июня заявил член «Европейской Грузии» Отар Кахидзе. Причиной такого требования он назвал факт похищения азербайджанского журналиста Афгана Мухтарли и выдачи его властям Азербайджана.



Депутат попросил председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе посодействовать фракции и обеспечить явку силовиков на заседание меньшинства.



Председатель парламента со своей стороны заверил представителей оппозиции в готовности к консультациям с правительством по этому вопросу.



«Тема, разумеется, очень актуальная, как вы отметили, и она интересна и для нас. Что касается коммуникации между правительством и парламентом, мы проведем по этому вопросу активную работу и установим коммуникацию между правительством и парламентом», — заявил Ираклий Кобахидзе и подчеркнул, что готов внести свой вклад в обсуждение этого вопроса.



Азербайджанский журналист Афган Мухтарли, который в связи с преследованиями со стороны властей Азербайджана последние годы жил и работал в Тбилиси, неожиданно пропал вечером 29 мая. Как стало известно позднее, около 18:00 по местному времени у дома, где жил журналист, на него напали неизвестные лица, которые силой затолкали его в машину, надели на голову мешок и увезли в неизвестном направлении. Эти же лица жестоко избили Афган Мухтарли. Дважды его пересаживали из машины в машину, а затем привезли к границе с Азербайджаном. Здесь, как со слов Мухтарли рассказали его адвокаты, ему подложили 10 тысяч евро и задержали по обвинению в незаконном пересечении границы и контрабанде. Адвокаты журналиста выразили уверенность, что это похищение было совершено не без участия грузинских спецслужб.















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