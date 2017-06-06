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Проект изменений в Конституцию Грузии планируется утвердить осенью
06.06.2017 13:21
Законопроект о внесении изменений в действующую Конституцию Грузии окончательно будет утвержден на осенней сессии парламента, предположительно в октябре текущего года. Об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его же информации, до 9 июня конституционный законопроект рассмотрят парламентские комитеты, после чего его в первом чтении вынесут на пленарное заседание.
Ираклий Кобахидзе ожидает, что в июне парламент успеет принять законопроект в двух чтениях, для чего потребуется созыв внеочередных заседаний. Первое внеочередное заседание, на котором спикер парламента планирует утвердить проект изменений в Конституцию в первом чтении, должно состояться 18 июня, а в конце июня пройдёт голосование по законопроекту во втором чтении. Третье чтение законопроекта намечено на осеннюю сессию парламента.
По словам председателя парламента, первоначально планировалось утвердить конституционный законопроект в первом чтении 12 июня, но дату внеочередного заседания перенесли на более поздний срок, так как 16 июня должно состояться пленарное заседание Венецианской комиссии. И на этом заседании, как ожидает спикер, будут приняты рекомендации по проекту Конституции Грузии. Ранее Ираклий Кобахидзе заявил, что парламент учтет мнение и замечания Венецианской комиссии.
Парламентские комитеты уже приступили к рассмотрению конституционного законопроекта, и первым его обсудил комитет региональной политики и самоуправления.
Ираклий Кобахидзе, который представил депутатам проект изменений в Конституцию Грузии и проект закона «Об Аджарской автономной республике», назвал первую встречу в парламенте очень конструктивной.
«Состоялась очень конструктивная встреча. Мы детально обсудили все изменения и на основании консенсуса сформировали ту редакцию, которая касается территориального устройства и местного самоуправления. Хотелось бы, чтобы и в дальнейшем обсуждения продолжились в таком же конструктивном режиме», — заявил после заседания комитета спикер.
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