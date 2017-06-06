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Деканоидзе: Я не буду кандидатом в мэры Тбилиси
06.06.2017 13:46
"Национальное движение" в скором будущем назовет кандидата в мэры Тбилиси. Об этом заявила одна из лидеров партии Хатия Деканоидзе в разговоре с "Пирвели радио".
По словам Деканоидзе, в связи с кандидатом внутри партии до сих пор идут консультации.
В то же время Хатия Деканоидзе не подтверждает информацию о том, что ЕНД назовет ее кандидатом на должность мэра Тбилиси на выборах самоуправления.
"Эта информация не соответствует действительности. Внутри партии идут консультации. Как вам известно, мы являемся очень твердой партией, у нас структурные организации, очень много активистов, много сторонников, и важно пройти консультации со всеми людьми, с каждым человеком, который представляет будущее партии. Поэтому в ближайшем времени мы представим вам кандидата в мэры Тбилиси. Я не буду кандидатом в мэры. Как я уже сказала, в связи с этим внутри партии идут консультации"- заявила Хатия Деканоидзе.
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