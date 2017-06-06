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Журналисты провели протестный флешмоб в парламенте в поддержку Афгана Мухтарлы


06.06.2017   13:50
Грузинские журналисты провели сегодня акцию в поддержку азербайджанского коллеги Афгана Мухтарлы прямо на заседании комитета по правам человека парламента Грузии.

Около 15 журналистов, присутствовавших на заседании, одновременно надели на голову черные пластиковые мешки и достали плакаты «Свободу Афгану Мухтарлы!» и «Не пройдет».

Так журналисты просидели около 15 минут, пока между председателем комитета Софией Киладзе и представителем оппозиции Серго Ратиани продолжалась дискуссия. Затем участники акции молча покинули заседание комитета.

«Мы поняли ваше послание, и мы, как комитет по защите прав человека, призываем как можно быстрее провести расследование этого дела»,– такой была первая реакция главы комитета на акцию журналистов.
«Я требую, чтобы этот вопрос поставили в повестку дня», — сказал депутат от партии «Европейская Грузия» Серго Ратиани.

Оппозиционный депутат указал на то, что комитет должен был по собственной инициативе пригласить представителей силовых структур, чтобы обсудить вопрос похищения журналиста.
«Не превращайте этот вопрос в шоу и не используйте эту тяжелую тему для набора политических очков. Мы не дадим вам возможность ставить шоу», — так ответила на это Киладзе, которая отказалась включать вопрос Мухтарлы в повестку дня заседания комитета.

Ратиани, в свою очередь, отметил, что шоу ставит правительство, которое уже неделю не может расследовать дело.

Представитель парламентского большинства Дмитрий Цкитишвили назвал перформанс журналистов «легитимным», но вместе с тем высказался за то, чтобы политики воздержались от преждевременных выводов и подождали результатов расследования.

После того, как стало известно о задержании Мухтарлы, грузинские журналисты проводят акции в поддержку азербайджанского коллеги. Свой протест журналисты выразили перед зданием канцелярии, службы госбезопасности, а также перед парламентом в Тбилиси и в Кутаиси.






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