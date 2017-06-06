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В Грузии журналисты провели в парламенте акцию в поддержку азербайджанского коллеги
06.06.2017 14:33
Грузинские журналисты провели сегодня, 6 июня, акцию в поддержку азербайджанского коллеги Афгана Мухтарлы прямо на заседании комитета по правам человека парламента Грузии.
Около 15 журналистов, присутствовавших на заседании, одновременно надели на голову черные пластиковые мешки и достали плакаты «Свободу Афгану Мухтарлы!» и «Не пройдет». Так журналисты просидели около 15 минут, пока между представителями большинства и оппозиции продолжалась дискуссия. Затем участники акции молча покинули заседание комитета.
После того, как стало известно о задержании Мухтарлы, грузинские журналисты проводят акции в поддержку азербайджанского коллеги. Свой протест представители СМИ выразили перед зданием Госканцелярии, Службы госбезопасности, а также перед парламентом в Тбилиси и в Кутаиси.
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