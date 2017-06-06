Чем чаще будут слышны неадекватные комментарии, тем больше вреда стране - пресс-спикер президента о деле Мухтарлы

06.06.2017 16:43 «Каждый день, не дающий обществу ответов на возникшие вопросы, еще более наносит вред международной репутации страны», - об этом заявила пресс-спикер президента Грузии Эка Мишвеладзе на проведенной сегодня пресс-конференции.



Мишвеладзе еще раз откликнулась на дело азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.



«Ясно, что этот печальный факт значительно навредил международному имиджу Грузии. Достижением грузинского народа является то, что Грузия не является страной, в которой преследуют журналистов, похищают людей и где права человека не защищены. Вместе с тем, это тот высокий стандарт, которым должно руководствоваться государство.



Сегодня мы все – власти и общество на кризисном этапе преодоления подорванного имиджа и чем дольше продлится процесс, чем чаще общественность будет слышать неадекватные комментарии, тем больше будет вреда для страны. Каждый день, не дающий обществу ответов на возникшие вопросы, еще более наносит ущерб международной репутации страны, - заявила Мишвеладзе.















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