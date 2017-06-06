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В Турции принято решение о лишении гражданства 130 человек, в том числе Гюлена
06.06.2017 16:45
Министерство внутренних дел Турции заявило, что лишает турецкого гражданства 130 человек, в том числе исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки военного переворота в июле прошлого года, сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на Anadolu.
Отмечается, что этих граждан лишат турецкого гражданства, если они не вернутся на территорию Турции в течение трех месяцев, начиная с сегодняшнего дня.
Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что более 113 тыс. граждан страны были задержаны по делу об организации попытки военного переворота.
Гюлен и его организация ФЕТО подозревают в подготовке попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года. Сам проповедник отрицает эти обвинения. В настоящее время Гюлен проживает в США, Анкара призывает Вашингтон выдать Гюлена в Турцию.
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