Квирикашвили поздравил Georgian Airways с началом полетов в Лондон

06.06.2017 16:48 Грузия и Великобритания стали еще ближе — грузинская авиакомпания Airzena — Georgian Airways начала осуществлять прямые рейсы в Лондон.



Первый рейс из Тбилисского международного аэропорта в британскую столицу был выполнен накануне. На презентации нового рейса присутствовал премьер-министр Георгий Квирикашвили и посол Великобритании и Северной Ирландии в Грузии Джастин Маккензи Смит.

Квирикашвили поздравил Georgian Airways с началом осуществления рейсов в Лондон.



Глава грузинского правительства выразил уверенность, что этот маршрут будет способствовать углублению сотрудничества между Грузией и Великобританией, укреплением связей между грузинским и британским народами и ростом туризма.



«Так же, как и транспортная инфраструктура, гостиничные сети, в Грузии развиваются многие туристические направления. Я поздравляю с сегодняшним днем и выражаю благодарность грузинским авиалиниям, которые приняли это решение. Я надеюсь, что рейсы продолжат выполняться и после окончания туристического сезона. Я уверен, что эта авиакомпания еще скажет свое громкое слово в развитии грузинского туризма», — сказал Квирикашвили.





Воспользовавшись случаем, премьер еще раз выразил соболезнования народу и властям Великобритании в связи с терактом в Лондоне, произошедшим в ночь на 4 июня.



«К сожалению, терроризм не имеет границ. Я очень надеюсь, что цивилизованный мир в консолидации сможет победить этот серьезнейший недуг», — заявил глава грузинского правительства.



Посол Великобритании поблагодарил Квирикашвили за поддержку. Он отметил, что связи между Лондоном и Тбилиси быстро расширяются практически во всех областях. То, что путешествие из Лондона в Тбилиси станет проще и быстрее, сделает эти связи еще более сильными, отметил Смит.

Рейсы Тбилиси-Лондон-Тбилиси осуществляются на пассажирских самолетах Boeing 737-700 с частотой два раза в неделю – по понедельникам и субботам. Стоимость авиабилета — от 99 евро в один конец.



По данным пресс-службы Квирикашвили, в настоящее время из Грузии выполняются рейсы по 21-му направления в 13 странах Европы. Число тех, кто воспользовался грузинскими аэропортами, только за первые пять месяцев 2017 года увеличилось на 47%.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

