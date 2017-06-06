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Путин предложил новым гражданам России приносить присягу


06.06.2017   16:55
Президент Владимир Путин предложил обязать тех, кто вступает в гражданство России, приносить клятву или присягу. С такой инициативой он выступил во время встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным во вторник, 6 июня, сообщает ТАСС.

«Можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции», — отметил глава государства.

Путин попросил председателя нижней палаты парламента и ее депутатов подумать, как эту норму можно прописать в законодательстве.

19 мая Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, позволяющих отменять решение о предоставлении гражданства РФ за террористическую деятельность. Месяцем ранее о возможности введения таких поправок объявил глава государства.

В декабре прошлого года Путин призвал разбюрократить процедуру получения российского гражданства. Он отметил, что послабления могут быть введены, в частности, для деятелей культуры и искусства.






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