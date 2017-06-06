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Батумская мэрия продает с молотка тротуар
06.06.2017 19:10
По информации газеты "Батумелеби", мэрия Батуми продает часть тротуара с перспективой права на строительство.
В Батуми на аукцион с условиями вынесли 212 квадратных метров земельного участка вблизи от улицы Пиросмани №5Б. Этот участок в основном является тротуаром, находящимся вдоль улицы Пиросмани, и устроенной там же открытой автостоянкой. Начальная стоимость участка 85 000 лари, шаг- 2 000 лари.
Аукцион начался 1 июня, и завершится 14 июня.
В мэрии подтверждают, что в данном конкретном случае в покупке недвижимости заинтересована конкретная компания, но какая, не смогли назвать.
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