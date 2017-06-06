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Оккупанты похитили еще одного гражданина Грузии


06.06.2017   19:10
Российские оккупанты похитили жителя Тбилиси Джумбера Бекаури, который находился в селе Арбо в гостях у дяди. Бакаури был похищен с окраины села.

Джумбер Бекаури в настоящее время содержится в цхинвальском изоляторе.

Как сообщают в СГБ, ведутся переговоры по освобождению Джумбера Бакаури.

Следует отметить, что и вчера был похищен гражданин Грузии из села Бершуети. 35-летний Михаил Бидзинашвили пас скотину. Он так же находится в цхинвальском изоляторе.






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