У правительства Грузии 3 677 автомашин, в 2016 году они сожгли бензин на 53 миллиона

06.06.2017 19:11 В собственности правительства Грузии находится 3 677 автомашин и, согласно отчету Службы государственного аудита за 2016 год, в минувшем году они сожгли топливо стоимостью более чем 53 миллиона лари.



Из этих 3 677 автомашин 1 488 являются высокой проходимости (джипы). В данную статистику не вошла техника специального пользования (грузовые, трактора, и др.), и она состоит только из легковых и автомашин высокой проходимости.



Автопарк по министерствам выглядит следующим образом:



МВД- 1214 автомашины

Министерство по охране окружающей среды- 400 автомашин

Министерство образования- 390 автомашины

Министерство здравоохранения – 378 автомашины

Министерство сельского хозяйства – 331 автомашины

Министерство исполнения наказания – 284 автомашины

Министерство инфраструктуры – 154 автомашины

Министерство экономики – 117 автомашины

Министерство культуры – 102 автомашины

Парламент – 98 автомашины

Администрация правительства – 48 автомашины

Министерство финансов – 39 автомашины

Министерство по беженцам – 36 автомашины

Министерство юстиции – 34 автомашины

Министерство иностранных дел – 25 автомашины



Согласно отчету аудита, на балансе Министерства образования и науки включительно с контролируемыми бюджетными организациями числятся 233 единицы автотранспортных средств и 40 единицы техники учебно-хозяйственного назначения, которые в течение 2016 года вообще не были использованы.



По тому же отчету аудита, в 2016 году размер бюджетных средств, выданных из статьи "Расходы на закупку топливно-смазочных материалов" по сравнению с минувшим годом сократился на 7,8 миллионов лари, и составил 53,4 миллиона лари. Однако примечательно, что данная статья не полностью отражает все количество средств, затраченных с этой целью, поскольку в случае некоторых организаций-субъектов имеет место расход на топливо также из статьи субсидий "остальные расходы". Однако, поскольку в казначейских данных не представлены отдельно расходы из этой статьи, не удается установить количество бюджетных средств, суммарно направленных на топливо в течение года.



Согласно отчету, расход на одну автомашину в течение года в основном колеблется от 4,3 тысячи до 7,8 тысячи лари.

















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