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У правительства Грузии 3 677 автомашин, в 2016 году они сожгли бензин на 53 миллиона
06.06.2017 19:11
В собственности правительства Грузии находится 3 677 автомашин и, согласно отчету Службы государственного аудита за 2016 год, в минувшем году они сожгли топливо стоимостью более чем 53 миллиона лари.
Из этих 3 677 автомашин 1 488 являются высокой проходимости (джипы). В данную статистику не вошла техника специального пользования (грузовые, трактора, и др.), и она состоит только из легковых и автомашин высокой проходимости.
Автопарк по министерствам выглядит следующим образом:
МВД- 1214 автомашины
Министерство по охране окружающей среды- 400 автомашин
Министерство образования- 390 автомашины
Министерство здравоохранения – 378 автомашины
Министерство сельского хозяйства – 331 автомашины
Министерство исполнения наказания – 284 автомашины
Министерство инфраструктуры – 154 автомашины
Министерство экономики – 117 автомашины
Министерство культуры – 102 автомашины
Парламент – 98 автомашины
Администрация правительства – 48 автомашины
Министерство финансов – 39 автомашины
Министерство по беженцам – 36 автомашины
Министерство юстиции – 34 автомашины
Министерство иностранных дел – 25 автомашины
Согласно отчету аудита, на балансе Министерства образования и науки включительно с контролируемыми бюджетными организациями числятся 233 единицы автотранспортных средств и 40 единицы техники учебно-хозяйственного назначения, которые в течение 2016 года вообще не были использованы.
По тому же отчету аудита, в 2016 году размер бюджетных средств, выданных из статьи "Расходы на закупку топливно-смазочных материалов" по сравнению с минувшим годом сократился на 7,8 миллионов лари, и составил 53,4 миллиона лари. Однако примечательно, что данная статья не полностью отражает все количество средств, затраченных с этой целью, поскольку в случае некоторых организаций-субъектов имеет место расход на топливо также из статьи субсидий "остальные расходы". Однако, поскольку в казначейских данных не представлены отдельно расходы из этой статьи, не удается установить количество бюджетных средств, суммарно направленных на топливо в течение года.
Согласно отчету, расход на одну автомашину в течение года в основном колеблется от 4,3 тысячи до 7,8 тысячи лари.
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