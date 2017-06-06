В Грузии заключенных будут разделять по камерам по категории

06.06.2017 19:13 В пенитенциарной системе Грузии введен принцип распределения заключенных по камерам в зависимости от категории преступления. По информации министерства исполнения наказаний и пробации Грузии, соответствующий приказ издал министр исполнения наказаний и пробации Каха Кахишвили.



На основании внесенных изменений наказанные за нарушение закона чиновники, предприниматели и иные лица, совершившие разного рода экономические преступления, в том числе преступления в сфере финансовой деятельности, организации производства, будут содержаться отдельно от лиц, осужденных за другие виды преступления.



Этот же порядок будет действовать для лиц, совершивших киберпреступления.



Ранее министр издал приказ, на основании которого курящие и некурящие заключенные в пенитенциарных учреждениях закрытого типа помещаются в разные камеры.



Оба изменения называются составной частью реформы пенитенциарной системы, которую проводит министерство исполнения наказаний и пробации под руководством Кахи Кахишвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

