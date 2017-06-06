Грузия приветствует вступление Черногории в НАТО

06.06.2017 19:18 Грузия приветствует вступление Черногории в Североатлантический альянс. Соответствующее заявление на брифинге 6 июня сделала пресс-спикер президента Грузии Эка Мишвеладзе. По её оценке, этот факт стал еще одним подтверждением политики открытых дверей, которую проводит НАТО, и придаст дополнительный стимул усилиям Грузии как страны-аспиранта.



«Мы приветствуем вступление Черногории в Североатлантический альянс. Это подтверждение последовательности и непоколебимости политики открытых дверей альянса, что придаст дополнительный стимул Грузии как стране-аспиранту», — заявила Эка Мишвеладзе.



О том, что Грузия станет членом НАТО, было заявлено еще на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году, после чего от каждого последующего саммита представители правительства Грузии ожидали дальнейших шагов, а именно присвоения ей ПДЧ (МАР). Но на каждой следующей встрече страны альянса «усиливали и улучшали» уже имеющийся пакет сотрудничества, отмечая важность выполнения всех стандартов НАТО и призывая правительство страны к более усердной работе в этом направлении. На фоне такой отдаленной перспективы получения МАР представители правительства Грузии периодически высказывают мнение о возможности вступления в альянс и без этого плана и наличии у НАТО иных механизмов для принятия в свои ряды новых членов.



Как сообщалось ранее, 5 июня 2017 года Черногория официально вступила в Североатлантический альянс, став 29-м членом НАТО.















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