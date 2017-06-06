Глава патрульной полиции Аджарии переведен в другой регион

06.06.2017 19:37 Начальник патрульной полиции Аджарии Каха Бухрадзе покинул пост и переведен в регион Квемо Картли.



Как сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД, это произошло по приказу министра внутренних дел Георгия Мгебришвили.



В Аджарии Каха Бухрадзе занимал пост главы управления департамента патрульной полиции с января 2017 года. Теперь он будет работать на аналогичной должности, но уже в регионе Квемо Картли.



«По всему масштабу Грузии проводится ротация и Каха Бухрадзе назначен в Квемо Картли на туже самую должность, на которой был в Аджарии, то есть, главой управления департамента патрульной полиции Квемо Картли», — сказали в пресс-службе МВД.



Кто сменит Бухрадзе в Аджарии пока не известно, однако грузинские СМИ называют имя Левана Майсурадзе — главы департамента патрульной полиции города Рустави (регион Квемо Картли).



Хотя официальной причиной перевода Бухрадзе на новое место называется ротация, следует отметить, что с его именем связаны события в Батуми в марте 2017 года, когда потасовка между автомобилистами и полицейскими за выписанный штраф переросла в массовые беспорядки.



Тогда недовольные действиями полиции жители Батуми провели акцию протеста, на которой потребовали уволить начальника полиции и еще нескольких полицейских.



Между тем ряд наблюдателей заявили о том, что местные власти были недовольны решением МВД назначить на пост шефа полиции Аджарии представителя из другого региона. Именно этим, согласно такой версии, объяснялись провокации против Бухрадзе и организация беспорядков.



После назначения новый шеф полиции активно взялся за наведение порядка, а патрульная полиция стала работать строже и выписывала максимальные штрафы за нарушения ПДД.



Как выяснилось, к акции против полиции за несколько дней до беспорядков в Батуми призывал в фейсбуке местный активист Мераб Гогоберидзе. Он выражал недовольство тем, что новый шеф полиции Батуми «не является аджарцем по происхождению». Гогоберидзе так же утверждал, что сотрудники патрульной полиции называют местных жителей «татарами» (пренебрежительное обозначение мусульман – НГ).



При этом задержанные из-за потасовки с патрульной полицией шестеро граждан заявили посетившему их представителю Народного защитника, что полиция не применяла к ним силу и не оскорбляла.



На данный момент Гогоберидзе и еще 20 человек арестованы по обвинению в совершении уголовных преступлений в связи с беспорядками в Батуми. В связи с беспорядками за административные правонарушения были задержаны еще 75 человек, большинство из которых оштрафовали.



Первым информацию о переводе Бухрадзе в другой регион распространил адвокат одного из задержанных по делу о беспорядках в Батуми Тенгиз Кахидзе.



«На следующий день после мартовских событий начальник полиции был согласен покинуть занимаемую должность, однако тогда власти этого не сделали, так как почему-то посчитали, что этот шаг будет воспринят как слабость властей и победа митингующих», — сказал Кахидзе журналистам.















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