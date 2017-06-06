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Президент Грузии считает недопустимым затягивание расследования по делу Мухтарлы
06.06.2017 20:11
Пресс-секретарь президента Грузии Эка Мишвеладзе, вновь ознакомила журналистов с позицией президента Грузии по делу Афгана Мухталы.
Как заявила Мишвеладзе на сегодняшней пресс-конференции, по мнению Георгия Маргвелашвили, произошедшее негативно повлияло на международный имидж Грузии.
«То, что Грузия стала страной, где журналисты не подвергаются преследованиям и похищением, где защищены права человека, является достижением нашего народа. Это тот высокий стандарт, которому должна соответствовать работа правительства.
Сегодня все мы — правительство и общественность, находимся на кризисном этапе, в процессе преодоления поруганного имиджа. И чем дольше будет продолжаться этот процесс, чем чаще мы будем слышать комментарии общественности, тем сильнее пострадает наше государство.
Каждый день, когда вопросы возникающие в обществе остаются без ответа, наносит еще больший ущерб международному имиджу нашей страны», — заявила Эка Мишвеладзе.
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