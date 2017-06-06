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Леван Бодзашвили продолжит свою деятельность на посту посла в Швейцарии
06.06.2017 20:35
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности Грузии Леван Бодзашвили по его личной просьбе освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал 5 июня президент страны Георгий Маргвелашвили.
В апреле 2017 года глава государства назначил замсекретаря Совбеза послом в Швейцарии. Дипломатическая миссия Бодзашвили в Берне начнется с 20 октября.
Леван Бодзашвили родился в 1974 году. В 1996 году окончил факультет международных отношений Тбилисского государственного университета со степенью магистра права, а в 2007 году — Европейский колледж в Брюгге (Бельгия).
В 1996-1997 годах Бодзашвили работал помощником председателя Конституционного суда. В 1997 году прошел стажировку в Верховном суде США. В 1999-2001 годах работал юристом в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге (Франция). В 2001-2003 годах руководил международным департаментом Конституционного суда. Написал шесть книг по юридической тематике. Владеет тремя иностранными языками (английский, русский, французский).
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