Экстрадиция Мустафы Эмре Чабука на данный момент невозможна - адвокат

06.06.2017 21:48 На данном этапе экстрадиция одного из руководителей колледжа имени Демиреля Мустафы Эмре Чабука из Грузии не может произойти. Об этом заявил агентства «IPN» его адвокат Сосо Бараташвили.



«По положению на сегодняшний день экстрадиция Мустафы Эмре Чабука не может произойти, поскольку в Министерстве по беженцам в процессе рассмотрения его заявка по поводу убежища и присвоения ему статуса беженца. Пока этот вопрос не будет решен, экстрадиция Мустафы Эмре Чабука недопустима. Это не означает, что вообще прекратится изучение вопроса о целесообразности экстрадиции. Однако если заявка Эмре Чабука будет удовлетворена и ему присвоят статус, его передача станет невозможна», - заявил Бараташвили.



Один из управляющих тбилисского колледжа имени Демиреля Мустафа Эмре Чабук был задержан по обвинению в сотрудничество с террористической организацией. Это обвинение ему предъявлено в Турции и грузинские правоохранители задержали его на основании требования турецкой полиции. По требованию прокуратуры же Тбилисский городской суд избрал для него трехмесячное предварительное заключение.















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