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Депутат от власти обвинил администрацию президента в инсинуациях и спекуляциях
06.06.2017 21:52
Администрация президента, по моему мнению, должна прекратить определенные инсинуации, спекуляции в связи с процессов конституционных изменений, - так откликнулся председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе на сегодняшнее заявление пресс-спикера президента Грузии в связи с консультациями по Конституции.
Как отметил Мдинарадзе, обсуждения уже ведутся в комитетах и представители администрации президента могут присутствовать на них.
«...Весьма удивительны действия и заявления президентской администрации в синтезе, начиная с января. Изначально они не участвовали в работе комиссии, после этого частично приняли участие во всеобщих народных обсуждениях и сегодня опять предлагают какие-то консультации.
Сегодня уже проводятся парламентские обсуждения, проходят комитетские заседания и они могут присутствовать на заседании любого комитета, участвовать в обсуждении и фиксировать свое мнение.
По моему мнению, они должны прекратить определенные инсинуации, спекуляции в связи с этим процесс», - отметил Мдинарадзе.
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