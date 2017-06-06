Депутат от власти обвинил администрацию президента в инсинуациях и спекуляциях

06.06.2017 21:52 Администрация президента, по моему мнению, должна прекратить определенные инсинуации, спекуляции в связи с процессов конституционных изменений, - так откликнулся председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе на сегодняшнее заявление пресс-спикера президента Грузии в связи с консультациями по Конституции.



Как отметил Мдинарадзе, обсуждения уже ведутся в комитетах и представители администрации президента могут присутствовать на них.



«...Весьма удивительны действия и заявления президентской администрации в синтезе, начиная с января. Изначально они не участвовали в работе комиссии, после этого частично приняли участие во всеобщих народных обсуждениях и сегодня опять предлагают какие-то консультации.



Сегодня уже проводятся парламентские обсуждения, проходят комитетские заседания и они могут присутствовать на заседании любого комитета, участвовать в обсуждении и фиксировать свое мнение.

По моему мнению, они должны прекратить определенные инсинуации, спекуляции в связи с этим процесс», - отметил Мдинарадзе.















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