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Президент и премьер Грузии консультируются по дате местных выборов


06.06.2017   22:34
Консультации по поводу даты проведения выборов в органы местного самоуправления между президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Георгием Квирикашвили начались, заявила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе на брифинге.

Местные выборы пройдут в Грузии осенью. Население будет выбирать мэров, глав районных администраций и совещательные органы городов и районов. Для назначения даты выборов, ее должен объявить президент, а после этот вопрос должен быть утвержден на заседании правительства.

"Президент и премьер уже начали консультации по поводу даты выборов. Как только дата станет известна, мы о ней объявим", — сказала Мишвеладзе.

Сразу после объявления даты выборов в Грузии начнется предвыборная кампания. Регистрация кандидатов начнется за 57 дней до выборов.

Сакребуло (совещательный органы) муниципалитетов и самоуправляемых городов, кроме Тбилиси, состоят из 15 депутатов, избираемых по пропорциональной системе (из списочного состава партий, преодолевших 4% барьер), и 10 мажоритарных депутатов, то есть представителей сел или общин района, избираемых на местах. Это касается муниципалитетов с населением более 75 тысяч человек.

Районные сакребуло, где менее 75 тысяч жителей, состоят из 5 мажоритарных депутатов и 10 депутатов, избираемых по пропорциональной системе.

В Тбилиси 25 депутатов сакребуло выбирают по пропорциональной системе, а 25 – по мажоритарной.

Мэров городов и главы районных администраций выбирают путем прямого голосования. Победителем считается кандидат, набравший более 50% голосов.

"Спутник-Грузия"





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