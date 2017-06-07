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Удумашвили подтверждает, что получил от ЕНД предложение баллотироваться в мэры Тбилиси


07.06.2017   10:37
Заместитель генерального директора телекомпании «Рустави 2» и ведущий программы «Курьер» Заал Удумашвили подтверждает, что получил от «Национального движения» предложение участвовать в выборах мэра Тбилиси от их имени.

Как сообщил Удумашвили журналистам, решение в связи с предложением он пока не принял и попросил время на обдумывание.

Удумашвили находился в Киеве, где, по его словам, встречался с лидерами партии, в том числе, с Михеилом Саакашвили.

«К сожалению, сегодня немногое могу сказать. Подтверждаю, что получил предложение о выдвижении моей кандидатуры на пост мэра Тбилиси и участии в выборах, однако решение, наверно, объявлю в ближайшие дни.

В Украине у меня были встречи с лидерами партии, в том числе, с Михеилом Саакашвили.

Я взял определенное время на обдумывание. Решение я пока не принял и в связи с тем, буду ли баллотироваться вообще и в связи с тем, буду ли кандидатом от «Национального движения» или независимым кандидатом», - отметил Заал Удумашвили.






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