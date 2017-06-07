В Турции арестован глава отделения Amnesty International

07.06.2017 11:39 В Турции арестовали главу отделения международной неправительственной организации Amnesty International в этой стране Танера Кылыча. Об этом сообщает пресс-служба AI.



Мужчина содержится в камере предварительного заключения. В офисе и дома у Кылыча прошли обыски.



Его подозревают в связях с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которое Анкара обвиняет в организации неудачного военного переворота.



Вместе с Кылычем арестовали более 20 юристов.



Следователи подозревают его в использовании популярного в среде сторонников Гюлена мессенджера.



"Арест Танера Кылыча не связан с деятельностью организации и призывают немедленно освободить своего сотрудника за отсутствием достоверных и убедительных доказательств "его вины", - подчеркнули Amnesty International.















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