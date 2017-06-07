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Глава Минобрнауки РФ предложила странам СНГ вернуться к кириллице
07.06.2017 11:46
Глава Министерства образования и науки РФ Ольга Васильева предложила вернуться к единому шрифту на пространствах СНГ, продолжив тем самым тему усилий по увеличению числа русскоговорящих за пределами России, начатую спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.
"Последние 10 лет была очень большая тема: латинизация и арабизация шрифтов. Вот сейчас мы должны вернуться к единому шрифту на пространствах СНГ - это шрифт кириллический, потому что, как показывают опросы, население наше, ближайшего зарубежья, все-таки говорит о привязанности и необходимости кириллического шрифта", - пояснила Васильева на III Ливадийском форуме, тема которого - "Русский мир и русский язык: исторические корни и направление развития".
По словам министра, Россия должна держать очень четко свою позицию в вопросе распространения кириллического шрифта, несмотря на то, что за последние два десятилетия эта позиция была "немного ослаблена".
Ранее во вторник, 6 июня, Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность дискриминацией русского языка в странах бывшего СССР и предложила увеличивать число слушателей на языковых курсах и количество желающих получить образование в российских университетах.
В Казахстане планируют перевести учебники на латинский алфавит к 2018 году, а к 2025-му полностью отказаться от кириллицы. В Туркменистане и Азербайджане уже перешли с кириллического алфавита на латиницу.
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