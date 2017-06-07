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США призвали Совет ООН принять резолюцию по Украине


07.06.2017   11:49
США призывают Совет ООН по правам человека принять "самую мощную" резолюцию по Украине и еще ряду стран. Об этом во время заседания совета в Женеве заявила посол Соединенных Штатов в этой организации Никки Хейли, сообщает Укринформ.

Она призвала Совет ООН по правам человека повысить эффективность своей работы.

"На этой сессии совета крайне важно принять самые мощные, насколько это возможно, решения о критической ситуации в области прав человека в Сирии, Демократической Республике Конго, Эритрее, Беларуси и Украине, а также по предотвращению в дальнейшем нарушений и злоупотреблений правами человека в этих странах", - отметила представитель США.

Ранее Хейли заявила о желании США выйти из Совета ООН по правам человека, если не исчезнет так называемый "антиизраильский уклон".






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