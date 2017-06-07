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Приверженность Грузии демократическим принципам вдохновляет - Тиллерсон


07.06.2017   13:33
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, от имени американского правительства, поздравил Грузию с Днем независимости страны.

26 мая Грузия отмечала 26-ю годовщину восстановления государственной независимости. Поздравительное письмо Тиллерсона было обнародовано пресс-службой Госдепартамента накануне.

Тиллерсон напомнил, что в этом году также отмечается 25-летний юбилей установления дипломатических отношений между Грузией и США.

«Мы ценим сильное сотрудничество с Грузией и с нетерпением ждем его продолжения для продвижения наших общих интересов и ценностей», — говорится в обращении госсекретаря США.

Он отдельно выразил Грузии благодарность за вклад в обеспечение международной безопасности, который государство вносит посредством участия в миротворческих миссиях.

«Соединенные Штаты глубоко благодарны за жертвы, которые понесли Вооруженные силы Грузии, которые вместе с нами несут службу в Афганистане и в других местах по всему миру. Вместе мы отмечаем успехи Грузии и оплакиваем тех, кто погиб в борьбе с терроризмом», — подчеркнул Тиллерсон.
Глава внешнеполитического ведомства США в очередной раз выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии, а также приветствовал выбор грузинского народа о «будущем в сообществе свободных наций».

«Со своим правительством Грузия продолжает вдохновлять других приверженностью нашей общей вере в силу демократических принципов. Мы надеемся, что впереди нас ждут долгие годы непрерывного сотрудничества и дружбы для продвижения стабильности и процветания двух наших стран», — заявил он.

Грузия и США сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 90-х годов — обороны и безопасности. В январе 2009 года в Вашингтоне была оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран, предусматривающая сотрудничество в сферах безопасности, обороны, торговли, экономики, культуры и гуманитарной области.






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