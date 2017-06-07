Грузия пока не готова к полному освоению законодательства и стандартов ЕС - Ярошевич

07.06.2017 13:59 В ноябре 2017 года состоится саммит Восточного партнерства. Журналист "Общественного вещателя" беседовал с руководителем отдела сервиса внешних действий Европы в Евросоюзе Борисом Ярошевичем о том, какие ожидания могут быть у Грузии от саммита. Ярошевич курирует направления Восточного партнерства, регионального сотрудничества, и ОБСЕ.



По словам Ярошевича, на данном этапе рискованно требовать больше, чем договор Ассоциации, и на будущие 3-4 года любое соглашение иного рода является нереалистичным.



По его же словам, до того, как Грузия возьмет на себя дополнительные обязательства, она должна сконцентрировать внимание на существующие договора, поскольку общество, институты не готовы для выполнения дополнительной работы.



"Договор Ассоциации, и соглашение о Свободной торговле уже является большой работой для Грузии. Как помнится, для этого понадобилось подготовить 300 или 400 страниц, и это всего лишь часть европейского законодательства. Если вы хотите большего, например, чтобы Грузия была частью европейского экономического пространства, или организации, тогда необходимо полностью освоить законодательство Евросоюза. В данном случае разговор идет о законодательстве, что включает примерно 1000 страницы, и подлежит перманентному обновлению.



Чтобы быть реалистами, я бы советовал Грузии до того, как взять на себя новые дополнительные обязательства сконцентрировать внимание на существующие договора, поскольку общество не готово для этого, не готовы институты, и вероятно, парламент тоже не готов для выполнения этой работы.



На данном этапе будет рискованно требовать больше, чем договор Ассоциации, Думаю, что на будущие 3-4 года любой другой договор нереалистичен"- отметил Ярошевич.



По словам представителя Евросоюза, на данном этапе для Грузии важнее имплементация уже оформленных договоров.



"Важнее имплементация уже оформленных договоров. Можно для дискуссий в контексте выполнения договора Ассоциации потребовать другие отдельные каналы, форматы, а не дополнительное соглашение. К этому не готовы государства-члены, и как я уже сказал, Грузия тоже не готова к полному освоению законодательства и стандартов Евросоюза. Я имею в виду экономическую сторону, а также секторальные направления, здравоохранение, сельское хозяйство.



Грузия является членом энергетического соглашения, что связано с достаточно трудоемкой деятельностью, и дорого стоит. Для того чтобы завершить эту работу самым новым членам Евросоюза потребовались 10-15 лет. У нас есть саммиты, советы, что уже достаточно позитивно. Было бы хорошо увидеть, что можно сделать вместе с Украиной и Молдовой. Поэтому я всегда являюсь сторонником тесного контакта между ассоциированными членами.



Максимум, что может получить Грузия на саммите, это еще раз признание европейского стремления Грузии. Сейчас мы не можем предложить вам что-либо другое, не можем предложить членство, или перспективу членства. Еще раз говорю, что для этого не готова ни Европа, ни Грузия"- заявил Борис Ярошевич.



По его же словам, признание европейского стремления Грузии было в декларации саммитов, и будет также в декларации будущего саммита.



"Не думаю, что во время работы надо использовать Римскую декларацию, лучше опираться на декларации Рижского, Вильнюсского, и других предыдущих саммитов. Мы постараемся сделать короткие, конкретные, и нагруженные послания.



Декларация поддержит территориальную целостность, реформы, и признает европейские стремления Грузии. Декларация будет сначала согласована между государствами членами, и затем с шестью партнерами. В сентябре-октябре мы заслушаем партнеров. Послушаем, что они предложат, и решим, что может отразиться в заключительной декларации саммита.



У нас будет специальная информационная кампания в Грузии, продемонстрируем, какую пользу несет Грузии Восточное партнерство. У Грузии уже есть безвизовый режим с Евросоюзом, мы представим другие успешные проекты и программы того, как поддерживает Евросоюз Грузию"- заявил в разговоре с "Общественным вещателем" руководитель отдела сервиса внешних действий Европы в Евросоюзе Борис Ярошевич.

















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