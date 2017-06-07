Европейские либералы осуждают предположительное похищение азербайджанского журналиста в Грузии

07.06.2017 16:02 Представители Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE), которые 3 июня собрались на заседании Совета партии в Любляне, «категорически осудили похищение независимого журналиста и правозащитника Афгана Мухтарлы, который сбежал от преследования со стороны властей Азербайджана, нашел убежище в Грузии, но был похищен в Тбилиси и 29 мая доставлен в Азербайджан».



ALDE в очередной раз выразил полную поддержку в отношении азербайджанской партии члена альянса «Мусават» и ее лидера Арифа Гаджилы, который «занимается своей деятельностью в очень сложных условиях и мужественно борется со строгим авторитарным режимом в одном из наиболее угнетающих режимов Европы в защиту либеральных ценностей».



Свободные демократы и Республиканская партия, которые являются членами ALDE от Грузии, в совместном обращении к Совету партии выразили обеспокоенность в связи с «ролью властей Грузии в деле похищения с территории Грузии» и потребовали проведения скорейшего расследования.



В ответ на это заявление президент ALDE Ганс Ван Баален заявил: «Европейские либералы поддерживают своих членов в Грузии, которые требуют полной ясности в обстоятельствах этого похищения и вновь поддерживают либералов в Азербайджане, а также просят Евросоюз, оказать давление на режим в Азербайджане, чтобы незамедлительно были освобождены Афган Мухтарлы и другие политзаключенные».



Республиканская партия и Свободные демократы 31 мая опубликовали совместное заявление, в котором заявляют, что «стратегическое партнерство с нашими соседями ни в коем случае не подразумевает и не может подразумевать посягательство на достоинство и безопасность любого лица, проживающего в нашей стране».



«С этой точки зрения, случаи, как азербайджанского журналиста, так и турецкого педагога, являются крайне тревожным и вызывающим обеспокоенность прецедентом. Тут одно из двух: или мы имеем дело с крайней некомпетентностью и преступной халатностью со стороны учреждений власти Грузии, или вполне осознанными действиями, что однозначно может быть оценено, как системное преступление», - говорится в заявлении.



Две партии призывают власти Грузии разъяснить, «каким образом оказался проживающий в Тбилиси азербайджанский оппозиционный журналист без паспорта и удостоверения личности в Баку». Партии также призывают премьер-министра «лично обеспечить проверку обвинений, высказанных в заявлении адвоката азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы и членов его семьи, и если подтвердится участие грузинских спецслужб в этом деле, принять соответствующие меры, включая освобождение от работы участников и их задержание».



Республиканская партия (с 2007 г.) и Свободные демократы (с 2012 г.) являются полноправными членами Альянса либералов и демократов за европу (ALDE).



Партии недавно опубликовали заявление о том, что на запланированных на октябрь местных выборах они предстанут в качестве единого блока.















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