Бадашвили назначен заместителем главного прокурора Грузии

07.06.2017 16:11 Бывший глава Следственной службы министерства финансов Грузии Георгий Бадашвили назначен заместителем главного прокурора страны, говорится в сообщении на сайте Главной прокуратуры Грузии.



Приказ о назначении Бадашвили уже подписал главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. С января 2014 по декабрь 2015 года Бадашвили занимал пост главного прокурора страны.





Информация об уходе Бадашвили из Следственной службы министерства финансов Грузии распространилась на прошлой неделе. Кто возглавит ведомство, пока неизвестно.



Бадашвили родился в 1981 году в Тбилиси. В 2003 году окончил юридический факультет Грузинского технического университета. Свою профессиональную деятельность он начал в июле 2006 года в министерстве финансов Грузии.



С мая по ноябрь 2013 года Бадашвили работал заместителем директора антикоррупционного департамента МВД Грузии, после чего он стал начальником следственной части главной прокуратуры.



Владеет русским и английским языками.















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