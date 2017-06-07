Россия сделала все, чтобы страна не стала членом НАТО - премьер Черногории

07.06.2017 19:01 По заявлению премьер-министра Черногории Душко Марковича, Россия безуспешно приложила все возможные усилия, чтобы республика не вступила в Североатлантический альянс.



Маркович дал интервью немецкому изданию Bild, фрагменты которого правительство Черногории опубликовало на своем официальном сайте, передает РИА Новости.



«Россия сделала все, что было в ее силах: политически, финансово, в разведдеятельности, чтобы препятствовать вступлению Черногории в НАТО. Конечной целью было осуществление террористической атаки – госпереворота, чтобы Черногория развернулась, и власть была взята силой. Но, как видите, мы смогли пройти через все это», - цитирует кабмин Марковича.



По его словам, Россия должна перестать вмешиваться и оказывать влияние на политические системы других государств.



«Россия должна перестать вмешиваться и оказывать влияние на политические системы других государств, она должна перестать вмешиваться во внутренние черногорские вопросы. Она не приглашена трактовать волю и определение граждан Черногории. Этого не делают демократические государства, это признак недемократических систем», - сказал он.















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