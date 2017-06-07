|
Национальный центр аккредитации Грузии получил европейское признание
07.06.2017 19:10
Комитет Европейской аккредитации (EA MAC) подписал договор о признании результатов аккредитации, выданных в Грузии (EA BLA). Данное соглашение было оформлено на генеральной ассамблее EA в Словении.
Национальный центр аккредитации Грузии европейским признанием впервые в истории присоединяется к Международному дню аккредитации 9 июня.
Признание Евросоюза распространяется на следующие сферы:
- Экзамены и калибровка (ISO/IEC 17025);
- Сертификация продукта (ISO/IEC 17065);
- Сертификация персонала (ISO/IEC 17024);
- Инспектирование (ISO/IEC 17020);
Для свободного допуска на рынок Евросоюза грузинскому продукту, услуге, и квалифицированному персоналу необходимы такие документы, подтверждающие соответствие с установленными стандартами, которые будут признаны торговыми партнерами. После европейского признания сертификация будет осуществляться в Грузии, что означает, что уже не надо повторно проходить процесс сертификации в Европе. В результате снижаются расходы во время размещения на рынке, время, и упрощается оперирование между торговыми партнерами.
"Это большое достижение, результат громадной работы и последовательных реформ, и еще одно признание государственных институтов Грузии соответствующими структурами Европы. Это достижение упростит допуск грузинской продукции на европейский рынок, и признание аккредитации Грузии европейскими государствами"- заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в интервью для СМИ в связи с признанием аккредитации.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна