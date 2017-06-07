Национальный центр аккредитации Грузии получил европейское признание

07.06.2017 19:10 Комитет Европейской аккредитации (EA MAC) подписал договор о признании результатов аккредитации, выданных в Грузии (EA BLA). Данное соглашение было оформлено на генеральной ассамблее EA в Словении.

Национальный центр аккредитации Грузии европейским признанием впервые в истории присоединяется к Международному дню аккредитации 9 июня.



Признание Евросоюза распространяется на следующие сферы:

- Экзамены и калибровка (ISO/IEC 17025);

- Сертификация продукта (ISO/IEC 17065);

- Сертификация персонала (ISO/IEC 17024);

- Инспектирование (ISO/IEC 17020);



Для свободного допуска на рынок Евросоюза грузинскому продукту, услуге, и квалифицированному персоналу необходимы такие документы, подтверждающие соответствие с установленными стандартами, которые будут признаны торговыми партнерами. После европейского признания сертификация будет осуществляться в Грузии, что означает, что уже не надо повторно проходить процесс сертификации в Европе. В результате снижаются расходы во время размещения на рынке, время, и упрощается оперирование между торговыми партнерами.



"Это большое достижение, результат громадной работы и последовательных реформ, и еще одно признание государственных институтов Грузии соответствующими структурами Европы. Это достижение упростит допуск грузинской продукции на европейский рынок, и признание аккредитации Грузии европейскими государствами"- заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в интервью для СМИ в связи с признанием аккредитации.

















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