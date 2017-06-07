Столтенберг: Мы продолжим работу, и тесные контакты с Грузией

07.06.2017 20:13 По заявлению Генерального секретаря североатлантического альянса Йенса Столтенберга, НАТО продолжает работу, и тесные контакты с Грузией.



Столтенберг заявил об этом до церемонии воздвижения флага Черногории в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.



По его словам, у альянса есть с Грузией существенный пакет, совместный центр, в Грузии состоялась Парламентская ассамблея НАТО, и это продолжится в будущем.



"Принятие Черногории в НАТО явствует, что двери НАТО открыты, и у стран, которые проводят реформы, модернизацию обороны, уважают верховенство закона, и усиливают демократические институты, есть возможность так же стать членами НАТО, как Черногория. Мы активно работаем с Грузией. У нас есть существенный пакет, работает Совместный центр тренировки и оценки. Недавно в Тбилиси состоялась сессия Парламентской ассамблеи НАТО. Так что у нас очень близкий политический диалог, практическое сотрудничество, и это будет продолжаться. Все это вносит вклад, помогает Грузии в процессе европейской интеграции"- отметил Столтенберг.



К информации, 5 июня Черногория стала 29-м членом НАТО. Примечательно, что сегодня у штаб-квартиры НАТО состоялась церемония поднятия флага Черногории.



















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