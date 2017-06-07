Власти упраздняют ценз оседлости для занятия должности в органах самоуправления

07.06.2017 21:40 Избирательное законодательство больше не будет предусматривать двухлетний ценз оседлости в Грузии для избрания лица членом собрания (сакребуло), мэром или главой управы



Это вносимое в «Избирательный кодекс» изменение, в свою очередь, вытекает из решения, принятого Конституционным судом.



«Обязательность факта постоянного проживания в Грузии в течение не менее 2-х последних лет до дня назначения выборов для кандидатов в члены сакребуло и мэры самоуправляющегося города/главы управы неясна и неэффективна. Разъяснение нормы не опирается на конкретные критерии, о чем свидетельствует и решение, принятое Конституционным судом», - отмечается в пояснительной записке к проекту.



Инициаторами законопроекта являются члены парламента: Эка Беселия, Георгий Вольский, Вано Зардиашвили, Нино Гогуадзе, Анри Оханашвили, Ивлианэ Цулая, Леван Гогичаишвили, Гурам Мачарашвили, Георгий Хатидзе, Гия Бенашвили, Дмитрий Самхарадзе, Гедеван Попхадзе, Давид Матикашвили, Отар Чрдилели, Георгий Кахиани.















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